Giarratana, concluse le celebrazioni in onore di San Giuseppe

Società

Domenica scorsa le due processioni per le vie del paese

Un’uscita ricca di colori, com’è nella migliore tradizione delle feste religiose giarratanesi, ha salutato, domenica scorsa, la processione mattutina del simulacro di San Giuseppe. Il giorno della festa esterna è stato vissuto in pienezza da tutti i fedeli partecipanti all’appuntamento. Prima, la messa solenne celebrata dall’amministratore parrocchiale, il sacerdote Salvatore Puglisi. Poi, il momento più atteso, quello dell’uscita dalla chiesa Madre.