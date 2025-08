Giarratana, continua la festa di Maria Santissima della Neve

Società

Continua la festa di Maria Santissima della Neve a Giarratana. Domani, domenica 3 agosto, alle 11 celebrazione eucaristica in chiesa Madre, alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario con la riflessione “Maria è la Vergine in preghiera”. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Luca Bandiera nella basilica di Sant’Antonio Abate. Lunedì, invece, è la giornata della vigilia della solennità. Alle 18 la preghiera del Rosario e contestualmente ci sarà il suono a festa delle campane, lo sparo dei colpi a cannone e il tradizionale giro di gala del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Giarratana per annunciare la vigilia. Alle 18,30 la celebrazione dei Primi vespri con la riflessione “Maria è la Vergine madre”. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Luca Bandiera nella basilica di Sant’Antonio abate alla quale sono invitate le mamme che hanno avuto un bambino nel corso dell’ultimo anno. Per quanto riguarda, invece, il programma culturale-folkloristico, è stato completato, ospitato al centro pastorale Piergiorgio Frassati, il primo torneo di carambola-biliardo intitolato alla Vergine che ha visto al primo posto la coppia formata da Salvatore Avveduto e Giuseppe Ferro, al secondo Antonio Pluchino e Giuseppe Busso, al terzo Giuseppe Trapani e Sebastiano Scatà.