Giarratana, dopo l’incendio riparte il parco di Calaforno

Attualità

Questa mattina la cerimonia d'avvio del nuovo percorso

Un nuovo inizio per Calaforno. Dopo il devastante incendio doloso dell’11 agosto 2021 che distrusse ettari di patrimonio boschivo e l’intera area attrezzata del Parco, si celebra una ripartenza. Ieri mattina si è svolta la cerimonia ufficiale (nella foto) di riapertura della nuova area attrezzata, situata nei pressi dell’antico mulino ad acqua. Su invito di Tullio Serges, dirigente provinciale del Servizio 15 di Ragusa del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale (ex Azienda foreste demaniali), e con il consenso di Giuseppe Ranieri, prefetto di Ragusa impegnato in altre attività, si sono riuniti rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni e delle associazioni che hanno contribuito alla rinascita del Parco. Durante la cerimonia, Serges ha parlato di questi anni di urgenza e impegno, anticipando gli interventi futuri.

«Le porte del Parco sono finalmente riaperte – ha detto – tutti potranno tornare a fruire del bosco, degli spazi ombreggiati e dei nuovi arredi, accanto agli alberi scampati al fuoco e ai piccoli animali allevati nella zona. Questo è solo l’inizio: sono già previsti importanti lavori per la ripulitura e la rinaturalizzazione del bosco, a cui il nostro ufficio sta già lavorando attivamente». Protagonisti della rinascita sono stati anche tanti club e associazioni. Il Soroptimist Club di Ragusa, con la presidente protempore Saretta Greco Di Quattro, ha aderito al progetto nazionale “Rinasce la foresta che suona” promosso da Giovanna Guercio, avviando un percorso che ha coinvolto anche il Club di Vittoria (presieduto da Adriana Minardi) e il Val di Noto (con Corrada Campo), offrendo sostegno e visione. Grazie al Soroptimist Club è stato donato un contenitore di raccolta.