Giarratana, è arrivato il momento più atteso. Al via la festa in onore del patrono San Bartolomeo apostolo

Società

Venerdì pomeriggio il suggestivo rito della Scinnuta

E’ arrivato il momento più atteso dall’intera Giarratana. La comunità celebra il proprio Patrono. E lo fa con un programma che, al via da venerdì 16 agosto, si annuncia ricco di eventi significativi. Il modo migliore per celebrare il santo apostolo. Si comincerà già a partire dalle 17,15 quando il gruppo Tamburi di Giarratana aprirà i solenni festeggiamenti in onore del santo patrono sfilando lungo il corso XX settembre con esibizione in piazza San Bartolomeo. Alle 17,30 recita del Rosario nella chiesa di San Bartolomeo apostolo. Alle 18, accompagnata dal suono dell’inno al santo patrono, ci sarà la discesa del simulacro di San Bartolomeo dalla cappella dell’altare maggiore, annunciata dal suono a festa delle campane e dallo sparo dei tradizionali 24 colpi a cannone a cura della ditta Arte pirotecnica dei fratelli Trebbia. Alle 19, nella chiesa di San Bartolomeo, la solenne celebrazione eucaristica in onore dello Spirito santo presieduta da padre Alessandro Genovese, parroco della chiesa Madre San Bartolomeo apostolo di Floridia. La nuova campana dedicata agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, donata dalla Cappello group spa, sarà esposta in chiesa dal 16 al 24 agosto.