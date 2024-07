Giarratana, è festa con la Patrona dopo il rito della “Scinnuta”

Società

Ieri sera in basilica numerosi devoti e fedeli ad animare momenti sempre suggestivi

Un rito di grande sacralità. Vissuto, da fedeli e devoti, con estrema spiritualità. Gremita di persone, ieri sera, durante la “Scinnuta” del simulacro della Patrona di Giarratana, la basilica di Sant’Antonio Abate. Il modo più semplice e, allo stesso tempo, intenso per rinnovare il patto d’intesa con la Vergine. Lo speciale momento, condito da semplici ma significativi gesti, che si ripetono da sempre, ha dato il via ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna della neve. Il suono delle campane e lo sparo dei colpi a cannone hanno annunciato a tutta Giarratana la discesa dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro. Una cerimonia molto partecipata preceduta dalla esibizione del gruppo “Tamburi di Giarratana” sul sagrato della basilica. Lo stesso gruppo, in precedenza, aveva animato, con le proprie sonorità acustiche, alcune vie di Giarratana che per l’occasione sono state rese più decorose dall’impresa ecologica Busso Sebastiano.