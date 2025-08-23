Giarratana, è festa grande per il patrono San Bartolomeo

Attualità

Domani a mezzogiorno la tradizionale "Sciuta"

Domani sarà il giorno in cui si celebra il patrono di Giarratana, domani, dunque, sarà occasione di festa per tutta la comunità dei devoti e dei fedeli. In primo piano la solennità di San Bartolomeo apostolo. Si comincia già alle 7 del mattino con lo sparo dei 21 colpi a cannone e il suono delle campane per annunciare alla cittadinanza il giorno dedicato al santo patrono. Alle 7 anche la recita delle lodi mattutine e la benedizione eucaristica. Alle 7,30 la santa messa. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica animata dalla corale parrocchiale “Regina Caeli”. Alle 12 la “Sciuta” del simulacro del santo patrono con il tradizionale sparo degli “nzaiareddi” e lo spettacolo pirotecnico.