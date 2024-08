Giarratana, è festa grande per il patrono San Bartolomeo apostolo

Società

Domani a mezzogiorno la maestosa "Sciuta" del simulacro. Sarà una giornata ricca di appuntamenti

E’ arrivato. Il momento più atteso. Quello per cui si trepida un anno intero. E’ arrivato il momento della festa esterna del patrono principale di Giarratana, San Bartolomeo apostolo. La giornata tradizionale del 24 agosto è piena zeppa di appuntamenti ed eventi religiosi. Si comincia già alle 6,30 del mattino con l’Alborata, il suono a festa delle campane che annunciano il giorno dedicato al santo patrono. Alle 7 il momento di preghiera comunitario e la benedizione eucaristica. Alle 7,30 la santa messa presieduta da padre Francesco Mallemi, parroco di Giarratana. Alle 8,30 lo sparo dei tradizionali 21 salve a cannone per annunciare alla cittadinanza il giorno di festa. Alle 9 giro di gala dei corpi bandistici Vincenzo Bellini di Giarratana e Vito Cutello di Chiaramonte per le vie cittadine, a seguire l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza San Bartolomeo e all’incrocio corso XX settembre-corso Umberto I. Alle 10, nel suddetto incrocio, “Omaggi al santo patrono”, esibizione live con la tecnica “Film art” a cura dell’artista internazionale Mikhail Albano. Alle 10,45 la benedizione della nuova campana dedicata agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele donata dalla Cappello Group spa. Alle 11 il solenne pontificale presieduto dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, animato dalla corale parrocchiale “Regina Caeli”. A conclusione della celebrazione, il sindaco, Lino Giaquinta, reciterà, a nome della collettività, l’atto di affidamento della città al santo patrono.