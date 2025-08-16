Giarratana, è festa per il patrono San Bartolomeo apostolo

Società

Oggi pomeriggio alle 18 l'atteso rito della Scinnuta

E’ arrivato il momento più atteso dall’intera Giarratana. La comunità celebra il proprio Patrono. E lo fa con un programma che, al via da oggi, sabato 16 agosto, si annuncia molto intenso sul piano religioso. Il modo migliore per celebrare il santo apostolo. Si comincerà già a partire dalle 17,30, nella chiesa dedicata al patrono, con la recita del Santo Rosario mentre alle 18 ci sarà la discesa del simulacro di San Bartolomeo dalla cappella dell’altare maggiore, annunciata dallo sparo dei tradizionali 24 colpi a cannone. Alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Puglisi, l’amministratore parrocchiale. Domani, alle 18,30, la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo. Alle 19 la celebrazione eucaristica. Lunedì 18 agosto alle 18,30 la recita del Santo Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica.