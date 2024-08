Giarratana, è già festa con la “Scinnuta” del patrono

Società

Ieri pomeriggio il tradizionale rito è stato molto partecipato da devoti e fedeli

Un grido soltanto a risuonare: Patrono. Un’accorata evocazione, con una intensità tale da fare quasi accapponare la pelle. Chiesa gremita di fedeli e devoti, ieri pomeriggio, per rinnovare l’appuntamento con la tradizione. In parecchi non hanno voluto rinunciare al momento speciale che segna l’avvio dei solenni festeggiamenti in onore del Patrono principale di Giarratana, San Bartolomeo apostolo. Dalla cappella dell’altare maggiore, infatti, con il sottofondo del canto delle litanie, grazie ad uno speciale sistema di argani e di traversine in legno, i portatori hanno ripetuto il rito della discesa del simulacro. L’evento, annunciato dal suono a festa delle campane e dallo sparo di 24 colpi di cannone, è stato preceduto dalla solenne sfilata, lungo la strada principale del centro montano, corso XX settembre, del gruppo tamburi Città di Giarratana. Il momento principale della giornata è stato dunque reso ancora più significativo da queste manifestazioni di devozione.