Giarratana, è giorno di festa con la Madonna della neve

Oggi a mezzogiorno in punto ci sarà lo spettacolo della "sciuta" dalla basilica di Sant'Antonio abate

Oggi è il giorno in cui si celebra la solennità di Maria Santissima della Neve, patrona di Giarratana. Si comincia alle 7 con lo sparo dei 21 colpi a cannone e lo scampanio a festa che annunceranno il giorno consacrato alla santa patrona. Alle 7,30 celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi. Alle 9 giro per le vie cittadine dei corpi bandistici “Vincenzo Bellini” di Giarratana e “Kasmeneo” città di Comiso. Alle 10,30 l’esecuzione in piazza di marce sinfoniche da parte dei due corpi bandistici. Alle 11 solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo della diocesi di Ragusa, animato dal coro parrocchiale Regina caeli. La celebrazione sarà caratterizzata dall’atto di consacrazione della Città di Giarratana al patrocinio della Madonna della neve dettato dal sindaco Bartolo Giaquinta oltre alla benedizione dell’antico grande stendardo dell’arciconfraternita restaurato grazie a un finanziamento dell’Ars e dei cittadini.