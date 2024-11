Giarratana e il parroco che ha rinunciato all’incarico, è il vescovo La Placa a celebrare messa: nuovo segnale di vicinanza alla comunità

Attualità

Non si prevedono tempi brevi e, dunque, i fedeli sono chiamati ad attendere

Non sarà rapida la soluzione riguardante la definizione della successione del parroco dimissionario di Giarratana, padre Francesco Mallemi. Lo ha detto il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che, anche domenica mattina, dopo essere stato giovedì sera all’assemblea pastorale, è stato nella Perla degli Iblei, per celebrare la messa mattutina delle 11 (nella foto). L’appuntamento in chiesa Madre. E’ stato un ulteriore segnale di vicinanza a una comunità rimasta ferita per quanto accaduto. Accanto al vescovo, il diacono di Monterosso Almo, Giovanni Agostini, che già nei giorni scorsi ha impartito la benedizione ai fedeli che tradizionalmente partecipano alle funzioni religiose.