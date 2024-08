Giarratana e la festa della patrona, è il giorno della vigilia

Società

Questa sera in piazza Grande l'atteso concerto di Povia

Con decreto della Penitenzieria apostolica presso la santa sede, è stata concessa l’indulgenza plenaria in occasione dei festeggiamenti in onore alla santa patrona di Giarratana, Maria Santissima della neve. Potranno ricevere l’indulgenza tutti i fedeli “veramente pentiti”, “mossi da spirito di carità”, “che, nel corso dei solenni festeggiamenti del 5 agosto in onore alla patrona, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla santa comunione, pregheranno secondo le intenzioni del sommo pontefice”. L’indulgenza potrà essere applicata “in forma di suffragio alle anime del Purgatorio”.