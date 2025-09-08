Giarratana e la festa di San Giuseppe di fine estate

Società

Sabato scorso numerosi i devoti e i fedeli presenti alla "Scinnuta". La prima volta per il nuovo parroco, il sacerdote Franco Ottone

La trepidazione dei devoti, anche i più piccoli, e l’entusiasmo. Queste le note distintive di un momento intimo e molto particolare per ciascuno dei presenti che sabato sera sono tornati a essere in primo piano, per la seconda volta quest’anno, con riferimento alle celebrazioni in onore del patrono della Chiesa universale, all’interno della chiesa Madre di Giarratana per assistere alla Scinnuta, dalla cappella dell’altare maggiore, del venerato simulacro di San Giuseppe.

E sì, perché qui, nella Perla degli iblei, il santo patriarca viene celebrato anche a fine estate oltre che nel tradizionale periodo di marzo. E così i fedeli, con un’unica voce, hanno salutato, con grida di giubilo, l’apertura delle celebrazioni caratterizzata da questo significativo momento.

Ancora più significativo perché il rito si è caratterizzato per la presenza del nuovo parroco, il sacerdote Franco Ottone, coadiuvato dal vicario, il sacerdote Johns Joseph Avuppadan. Padre Franco ha avuto parole attente e specifiche per la comunità che è stato chiamato a guidare, mettendosi a disposizione sin da subito. Un pensiero particolare è stato rivolto ai bambini con il piccolo simulacro del santo. La festa, intanto, domani sarà caratterizzata, alle 19, dalla santa messa presieduta dallo stesso parroco mentre, subito dopo, ci sarà la rappresentazione teatrale “Testimoni di speranza e di pace” in occasione dell’anno legato al giubileo della speranza.