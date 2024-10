Giarratana e le dimissioni del parroco, interviene il consiglio pastorale

Attualità

"Comunità confusa senza la guida di don Francesco"

Le dimissioni del parroco di Giarratana, don Francesco Mallemi: arriva la nota del Consiglio pastorale. “Il consiglio pastorale della parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe in Giarratana, alla luce delle dimissioni del nostro parroco e guida don Francesco Mallemi, con tutta la comunità parrocchiale si stringe intorno al nostro pastore. In questi giorni cupi riecheggiano le parole “Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse”( Matteo 26,31). E’ questo che ci angoscia: disperderci e disperdere quanto don Francesco ha seminato fino ad ora, vanificando gli sforzi di una guida umile e amorevole”.