Giarratana e le due processioni in onore di San Giuseppe

Domani è il momento della festa esterna che coinvolge l'intera comunità

Tutto pronto per la festa esterna di San Giuseppe a Giarratana. Le celebrazioni sono in programma domani, domenica 23 marzo. Alle 8,30 in chiesa Madre la prima santa messa della giornata. Alle 9 il giro del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” di Giarratana per le vie del paese, alle 9,30 il fragore di 19 colpi a cannone e il suono a festa delle campane per annunciare il giorno di festa. Alle 10 l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza, alle 11 la solenne celebrazione eucaristica. A mezzogiorno in punto ci sarà lo spettacolo pirotecnico curato dalla Fasima fuochi eventi di Santa Venerina. Annuncerà l’uscita del simulacro del patriarca San Giuseppe con la prima processione che si snoderà per le vie del centro storico.