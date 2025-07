Giarratana, entrano nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Neve

Società

Il triduo prenderà il via da sabato. I riti religiosi nella basilica di Sant'Antonio abate

Entrano domani nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Neve, patrona di Giarratana. Alle 18, nella basilica di Sant’Antonio abate, ci sarà la liturgia penitenziale mentre alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica. Sabato prenderà il via il solenne triduo in onore della Vergine. In particolare, alle 18,15 è prevista la preghiera del santo Rosario a cui farà seguito la riflessione “Maria è la Vergine in ascolto”. Alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal sacerdote Luca Bandiera. Domenica, alle 11 la santa messa in chiesa Madre mentre alle 18,15, in occasione della seconda giornata del triduo, ci sarà, nella basilica di Sant’Antonio abate, alle 18,15 la preghiera del Santo Rosario con la riflessione sul tema “Maria è la Vergine in preghiera” mentre alle 19 la santa messa sarà sempre presieduta da don Bandiera.