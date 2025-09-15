Giarratana, festa grande in onore di San Giuseppe. Numerose presenze alle celebrazioni eucaristiche e alle processioni

Società

Sono 121 anni che la festa settembrina di San Giuseppe, a Giarratana, riesce a radunare devoti e fedeli. E’ accaduto anche ieri in occasione delle celebrazioni esterne risultate alquanto partecipate. Anche per la presenza del nuovo parroco, il sacerdote Franco Ottone, e del vicario, il sacerdote Johns Joseph Avuppadan, che hanno saputo toccare le corde giuste della comunità, riuscendo a richiamare numerosi fedeli.

In mattinata la solenne celebrazione del sacerdote Giuseppe Russelli che, nelle precedenti giornate, aveva animato il triduo e che, con una vibrante omelia, è riuscito a scuotere l’attenzione dei presenti, a cominciare dalle autorità civili e militari.

Durante la messa l’animazione della corale parrocchiale “Regina Caeli”. Subito dopo, poi, c’è stato il sempre emozionante momento della “Sciuta”, caratterizzata dal lancio di ‘nzaireddi colorati tra il giubilo dei presenti. Quindi, la processione mattutina lungo le vie principali di Giarratana con il simulacro del patriarca che è stato portato prima nella chiesa di Sant’Antonio abate e poi nella chiesa di San Bartolomeo apostolo dove padre Ottone ha tenuto dei significativi momenti di preghiera invocando la coesione dell’intera comunità. Quindi, il simulacro è stato riportato in chiesa Madre.

Ieri pomeriggio, quindi, sul sagrato della chiesa Madre si è tenuta la tradizionale “cena” con la vendita dei doni raccolti poco prima. In serata, dopo la messa vespertina, la processione con il simulacro, anche in questo caso per le vie principali del centro.

Da sottolineare il momento della sosta nella chiesetta della Madonna delle Grazie dove padre Ottone ha tenuto un momento speciale di predicazione, caratterizzato soprattutto dalla benedizione con il Santissimo Sacramento dei bambini e non solo.

Al momento del rientro, poi, lo spettacolo pirotecnico a cui ha fatto seguito la reposizione del simulacro. A occuparsi del sostegno mediatico delle iniziative che fanno parte del calendario dei festeggiamenti l’impresa Gali group trasporti e logistica di Ispica. Oggi, intanto, alle 19, sempre in chiesa Madre, ci sarà la santa messa di ringraziamento per il trentesimo anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco, il sacerdote Francesco Ottone.