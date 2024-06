Giarratana, grave il ferito trasportato al Cannizzaro di Catania in elisoccorso. Ma non è in pericolo di vita

Attualità

Intanto si chiariscono i contorni della vicenda riguardante l'accesso dell'ambulanza all'elisuperficie, Le precisazioni dell'amministrazione comunale

Si trova in gravi condizioni, ricoverato al Cannizzaro di Catania, anche se non in pericolo di vita, il 74enne che, questa mattina, a Giarratana, è rimasto coinvolto, suo malgrado, in un incidente occorsogli mentre era intento a sistemare il boiler sul terrazzo di casa. L’episodio è accaduto in pieno centro storico, nei pressi della scuola media. L’uomo ha fatto un volo di cinque metri e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che con l’ambulanza hanno trasportato il ferito nell’elisuperficie di contrada Saraceno-Piano Conte.