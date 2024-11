Giarratana, i fedeli al vescovo: “Regole precise per purificare la tradizione da eccessi che portano divisioni e sofferenze”

Attualità

L'assemblea alla presenza di mons. La Placa dopo le dimissioni del parroco, il sacerdote Francesco Mallemi

Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, e il vicario generale, don Roberto Asta hanno raccolto ieri a Giarratana, nel corso di un apposito incontro, la rabbia, l’amarezza, la stanchezza e il senso di smarrimento della comunità dopo le dimissioni del parroco don Francesco Mallemi. Tutti hanno espresso apprezzamento, affetto, vicinanza a padre Francesco che, in questi anni, era riuscito a portare l’annuncio del Vangelo a tutti e a ravvivare la pratica della carità che è da sempre ben radicata nel cuore dei giarratanesi.