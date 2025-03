Giarratana, i festeggiamenti in onore di San Giuseppe entrano nel vivo

Società

Le iniziative programmate in chiesa Madre nel giorno della solennità liturgica

Dopo l’avvio delle celebrazioni in chiesa Madre, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe il cui culto, a Giarratana, risulta essere molto diffuso tanto da essere considerata una delle feste principali del centro collinare ibleo. Oggi, i momenti religiosi continuano con la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie dedicate al patriarca a partire dalle 17,15 mentre alle 18 ci sarà la santa messa. Alle 20,30, invece, al centro pastorale, si terrà il torneo di scala 40. Domani, le iniziative saranno in pratica ripetute sia per quanto riguarda l’aspetto religioso che per quello più propriamente ricreativo. Mercoledì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, alle 8,30 è in programma la celebrazione della santa messa mentre alle 12 il fragore di 19 colpi a cannone e il suono a festa delle campane annunceranno in paese il significato pregnante di questo giorno. Alle 17,30, poi, ci sarà, sempre in chiesa Madre, una conferenza sul restauro della vara di San Giuseppe con la presenza del restauratore Serafino Bauso, di Carlo Giunta della Soprintendenza di Ragusa oltre che del soprintendente Antonino De Marco.