Giarratana, il Carnevale 2025 coinvolge l’intera comunità

Società

Domani l'ultima giornata di una kermesse variopinta e colorata che ha già colpito nel segno

La forza di coinvolgere un’intera comunità. Così, ancora una volta, il Carnevale giarratanese ha colpito nel segno. E’ andato, dunque, a buon fine il tentativo, ormai consolidato da qualche anno a questa parte, di puntare al recupero della tradizione. I carri allegorici e i gruppi mascherati che stanno animando questa edizione 2025, undici in complessivo, hanno sfilato anche ieri, nonostante il tempo non proprio clemente, riempiendo di allegria e di colori le vie del centro collinare ibleo, a testimonianza della grande attenzione che tutta la collettività ha voluto riservare all’appuntamento. In pratica, non c’è stata una famiglia che non ha contribuito, in maniera fattiva, per partecipare all’organizzazione di un evento che è stato apprezzato anche dai visitatori provenienti dai Comuni vicini.