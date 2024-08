Giarratana, il concerto di Angelo Famao per la vigilia della festa del patrono San Bartolo

Società

Ricco di appuntamenti il calendario delle iniziative in programma domani

Domani è giorno di vigilia a Giarratana. E’ la giornata che anticipa il 24 agosto, la festa del patrono. E così la chiesa cattolica, nella solennità di San Bartolomeo apostolo, concede l’indulgenza plenaria, applicabile per sé o per le anime dei defunti, alle solite condizioni al fedele che, dal tramonto del 23 alla mezzanotte del 24 agosto, visita la chiesa di San Bartolomeo. Dalle 16, inoltre, lungo il corso Umberto, il maestro Maurizio Cannizzo, street artist internazionale e presidente dei Madonnari di Sicilia, darà vita alla riproduzione della statua di San Bartolomeo apostolo. Alle 17,30 è in programma il giro di gala del corpo bandistico Vincenzo Bellini di Giarratana lungo le vie cittadine e l’esecuzione di marche sinfoniche in piazza San Bartolomeo.