Giarratana, il coro Regina Caeli ha incontrato Papa Francesco

Attualità

Ha partecipato all'incontro promosso dal coro della Diocesi di Roma per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione

Anche il coro Regina Caeli di Giarratana ha partecipato, in Vaticano, a un incontro promosso dal Coro della Diocesi di Roma per celebrare il 40° anniversario della sua fondazione. L’appuntamento è stato organizzato da Nova Opera ed è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal Pontificio Istituto di Musica Sacra. Come per le precedenti edizioni, si svolgerà nell’Aula “Paolo VI” e nella Basilica di San Pietro. Il Convegno Internazionale, moderato da monsignor Marco Frisina, compositore e fondatore del Coro della Diocesi di Roma, si chiude oggi e ha visto la presenza di grandi esperti di musica sacra e liturgica provenienti da tutto il mondo. Il direttore del coro, Francesco Giaquinta, ha avuto anche modo di incontrare Papa Francesco così come tutti gli altri componenti del gruppo. Una grande emozione anche perché quello di Giarratana è stato l’unico coro della Diocesi di Ragusa a partecipare al IV incontro internazionale delle corali.

