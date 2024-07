Giarratana, il MeMuFest apre con il prefestival

Società

Venerdì la prima delle due serate. Si parte con la sfilata alle 19,30 e poi i concerti dei Pendragons e degli Onorata società

Apre venerdì la settima edizione del MeMuFest, la settima edizione del festival medievale che avrà lo splendido e suggestivo scenario di Giarratana come cornice. Il primo appuntamento è previsto per le 19,30 quando, da piazza Martiri d’Ungheria, il suono dei tamburi di Giarratana accompagnerà tutti i presenti verso il Parco dei Settimo che farà da quinta vera e propria alla kermesse. Qui, intorno alle 20, ci sarà l’esibizione del gruppo Sbandieratori e musici Città di Vignanello oltre all’apertura degli stand enogastronomici nella location principe del MeMuFest. Alle 20,30, poi, è in programma lo spettacolo di musica celtica a cura del gruppo Pendragons celtic music. Alle 22,30 il concerto degli Onorata società. E’ quest’ultimo un gruppo che, nato a Ragusa nel 1998, ha unito musicisti e parolieri grazie alla passione intensa per la musica come veicolo di messaggi profondi.