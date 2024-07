Giarratana, il MeMuFest centra il bersaglio

Società

Momenti straordinari e grande partecipazione per il festival ambientato nel Medioevo giunto alla settima edizione

Che bella festa, che momenti gioiosi e, soprattutto, evocativi. Sì, perché il primo obiettivo, pienamente concretizzato, era quello di far rivivere, anche se solo per due giorni, l’atmosfera del Medioevo. E così il MeMuFest di Giarratana, tornato alla carica anche quest’anno, ha centrato il bersaglio con gli oltre cinquemila presenti che, sabato e venerdì scorsi, hanno animato la VII edizione nella suggestiva cornice del Parco dei Settimo (le foto sono di Gianluca Ferraro).

Prima, però, il corteo storico che, nel corso del pomeriggio, si è snodato per le vie principali del borgo, dando vita a un richiamo affascinante e suggestivo.

Dame e cavalieri in costume, tamburi sonanti, sbandieratori, menestrelli e, ancora, uomini d’arme: insomma, tutto quanto era necessario per attirare i visitatori nella parte più alta di Giarratana, laddove sorge il castello dei Settimo. Qui, poi, hanno preso il via i momenti più significativi del festival con lo spettacolo di falconeria a cura dell’associazione “Falconeria della Contea”, con l’esibizione di giocoleria di stendardi a cura dell’associazione “Folklore Petiliano”.

E, ancora, le rievocazioni storiche curate dal gruppo “Milites Trinacriae”. Quindi, lo spettacolo di danze medievali a cura dell’associazione “Sicularagonensia” e quella animata dall’associazione “Sbandieratori e musici di Vignanello”. C’è stato poi lo spettacolo a cura di Nino Scaffidi sul tema “Il fachiro dei serpenti” mentre gli ultimi appuntamenti di sabato sera sono stati l’esibizione a cura dei Tamburi di Giarratana, come sempre molto apprezzata dai presenti, e lo spettacolo di musica celtica-medievale animato dai Wooden legs.

Inoltre, in occasione della VII edizione del MeMuFest, organizzato dell’associazione gruppo Tamburi Città di Giarratana, con il patrocinio del Comune e con il supporto dell’Ars e dell’assessorato regionale Autonomie locali e funzioni pubbliche, oltre al sostegno di numerosi sponsor privati, una troupe della Rai del programma Camper ha effettuato un servizio sulla manifestazione e l’occasione è stata utile per promuovere anche il museo a cielo Aperto della Perla degli Iblei.