Giarratana, il presepe vivente chiude i battenti dopo avere puntato sull’aspetto emozionale. E ora la grigliata di ringraziamento

Società

La magia dell'antico quartiere Cuozzu non ha tradito le attese

Giornate speciali quelle che si sono concluse a Giarratana e che, in occasione della rappresentazione del presepe vivente, hanno visto la presenza di migliaia di persone. La 32esima edizione promossa dal comitato Cerretanum, con il supporto dell’amministrazione comunale, si chiude con un bilancio che ha puntato soprattutto all’aspetto emozionale. I visitatori sono, infatti, rimasti molto colpiti dalla cura dei dettagli e dall’atmosfera suggestiva che si respirava. Lo sottolinea anche il sindaco, Lino Giaquinta.