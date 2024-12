Giarratana, il presepe vivente conquista i visitatori. E torna per la terza rappresentazione

Società

Il nuovo appuntamento è in programma per il giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio

E’ in programma mercoledì pomeriggio dalle 17,30 (biglietteria aperta dalle 16 alle 20,30) il terzo appuntamento con il presepe vivente di Giarratana in cui il comitato organizzatore Cerretanum farà ancora più in modo che i visitatori, come è accaduto nelle precedenti serate, possano rimanere incantati dalla magia degli scenari che gli organizzatori, con il supporto logistico dell’amministrazione comunale, sono riusciti a ricreare. Chi è venuto a visitare il presepe vivente ha avuto modo di immergersi nel passato. Ed è rimasto molto colpito dalla capacità di sapere ricreare gli antichi scenari.