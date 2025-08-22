Giarratana, il programma della vigilia della solennità di San Bartolomeo

Attualità

Questa sera la 37esima Giornata del giarratanese nel mondo

Domani è la vigilia della solennità di San Bartolomeo apostolo. Alle 18 ci sarà lo sparo dei 21 colpi a cannone con il suono delle campane di tutte le chiese. Alle 18 la recita del Rosario e le litanie a San Bartolomeo apostolo. Alle 18 ci sarà la recita dei solenni Primi vespri della solennità del santo patrono. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Puglisi, amministratore parrocchiale. Dalle 22 alle 7 del mattino, poi, la “Notte di San Bartolomeo”, con la solenne esposizione eucaristica.