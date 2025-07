Giarratana, il ristrutturato campo “Piero Garaffa” pronto per essere inaugurato

Sport

Domani pomeriggio alle 19 la cerimonia che vedrà la presenza di autorità e sportivi

Ristrutturato completamente. Grazie ai fondi di Uefa foundation for children e dell’Asd Centro Olimpia Giarratana, con il supporto del Libero consorzio comunale di Ragusa. E’ il campo “Piero Garaffa”, centro sportivo Olimpia Giarratana, che sarà inaugurato domani, 30 luglio, alle 19. Si tratta di un appuntamento significativo anche perché è il primo passo per la ristrutturazione completa dell’impianto che prevede anche, dopo decenni di fermo, il completamento degli spogliatoi. Domani ci sarà una cerimonia con la presenza di numerosi piccoli calciatori e con le autorità. A cominciare dalla presidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari, che sarà accompagnata dai dirigenti dei settori Avvocatura e Lavori pubblici, rispettivamente Salvatore Mezzasalma e Carlo Sinatra. Ci sarà anche il sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta, e il primo cittadino di Monterosso Almo, Salvatore Pagano, perché l’intento è di fare in modo che questo impianto possa essere fruibile su tutto il territorio contiguo, quindi non solo nell’ambito urbano della Perla degli iblei.