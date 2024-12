Giarratana, il sacerdote che ha rinunciato all’incarico trasferito a Chiaramonte come vicario parrocchiale

Attualità

Nella Perla degli Iblei arriverà il sacerdote Salvatore Puglisi con il ruolo di amministratore parrocchiale

Il sacerdote che ha rinunciato all’incarico a Giarratana, padre Francesco Mallemi, vestirà il ruolo di vicario parrocchiale a Chiaramonte. Questa la decisione del vescovo monsignor Giuseppe La Placa che ha nominato don Francesco Mallemi (nella foto da sinistra) vicario parrocchiale delle parrocchie S. Maria La Nova e S. Nicola, in Chiaramonte Gulfi, trasferendolo dall’ufficio di parroco della parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe, in Giarratana.