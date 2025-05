Giarratana, in scena la compagnia teatrale “I superstiti”

Spettacoli

L'appuntamento è per domenica alle 18 nella sala polivalente Vincenzo Bellini

Torna la divertentissima “La scuola delle mogli” proposta dalla compagnia teatrale “I superstiti” (nella foto) di Ragusa. Dopo il grande successo della “prima”, nel marzo scorso, la commedia, tratta da un’opera di Molière, con l’adattamento e la regia di Carlo Nobile, andrà in scena anche a Giarratana grazie all’ospitalità dell’amministrazione comunale, con accoglienza a cura della consulta femminile che avrà modo così di celebrare al meglio la giornata offrendo un gadget alle mamme presenti. L’appuntamento è per domenica 11 maggio alle 18, nella sala polivalente Vincenzo Bellini di via Garibaldi.