Giarratana, inizia il triduo solenne in onore della Patrona

Gli appuntamenti di oggi mentre domani sarà dedicata alla giornata del volontariato

Inizia oggi a Giarratana il triduo solenne in onore della Madonna della neve, patrona della Perla degli Iblei. Alle 18,30, nella basilica di Sant’Antonio, che ospita l’artistico simulacro, ci sarà la preghiera del Santo Rosario, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Iacono. In serata, alle 22, nell’incantevole cornice “Ro Cuozzu”, l’evento musicale “Note sotto le stelle” con la cover band “Modamaro”. Ci sarà un tributo musicale ai Modà e ai Negroamaro. Durante la serata, inoltre, sarà possibile la visita agli ambienti del museo a cielo aperto, location del presepe vivente. Domani, invece, sabato 3 agosto, è la Giornata del volontariato.