Giarratana, inizia la predicazione del triduo per la festa di San Giuseppe

Società

Ecco perché qui il patriarca viene celebrato due volte l'anno

Dopo che è risultata molto partecipata, ieri sera, l’adorazione eucaristica (nelle foto) animata dal gruppo dei giovanissimi della parrocchia presso la cappellina della Madonna delle Grazie, rito guidato dal nuovo parroco, il sacerdote Franco Ottone, entra oggi nel vivo la festa settembrina in onore di San Giuseppe. In particolare, da oggi si predica il triduo per il patriarca. A tenerlo il sacerdote Giuseppe Russelli, parroco della parrocchia Preziosissimo sangue di Ragusa. Oggi, alle 18,30, la recita del Rosario, il canto delle litanie e la coroncina a San Giuseppe. Alle 19 la celebrazione eucaristica sul tema “Il silenzio fecondo ed obbediente di San Giuseppe”. Domani, alle 18,30, la recita del Rosario, il canto delle litanie e la coroncina mentre la messa delle 19 sarà incentrata sul tema: “La custodia amorosa e responsabile di San Giuseppe”. Sabato, invece, alle 18 sparo di colpi a cannone e suono delle campane nel giorno della vigilia della festa esterna. Alle 18,30 la recita del Rosario, il canto delle litanie e la coroncina. Alle 19 la celebrazione eucaristica sul tema “L’umiltà laboriosa di San Giuseppe”. A garantire il supporto mediatico per le iniziative dei festeggiamenti la ditta Gali group trasporti e logistica di Ispica che punta a mettere in risalto l’aspetto identitario delle celebrazioni.