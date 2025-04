Giarratana, inizia la stagione degli incendi: fiamme alimentate dal vento in contrada Gianlupo

Cronaca

Sul posto per le operazioni di spegnimento pompieri, protezione civile e pure un elicottero

Un incendio si è sviluppato nella zona boschiva del territorio di Giarratana (in provincia di Ragusa). Le fiamme alimentate dal vento si sono estese in contrada Gianlupo, un’area piuttosto impervia che rende difficile l’intervento dei vigili del fuoco. Per le operazioni di spegnimento del rogo è stato impiegato anche un elicottero. In ausilio è intervenuto il gruppo Alfa della protezione civile di Chiaramonte Gulfi. Le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni, ma i pompieri sono riusciti, per il momento, a evitare il peggio. Distrutti alcuni pascoli e zone arboree con ulivi e carrubi (foto di repertorio).

