Giarratana, iniziano i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

Società

Celebrazioni al via da domani. La traslazione del simulacro è fissata per lunedì sera

La cittadina di Giarratana festeggia in maniera solenne Sant’Antonio Abate. Sono celebrazioni che affondano le radici nella tradizione più antica e che coinvolgono l’intera comunità dei fedeli. I festeggiamenti si terranno nella basilica omonima a partire da domani e sino a domenica 19 gennaio quando è prevista la doppia processione esterna con il simulacro secentesco. L’apertura delle celebrazioni è in programma domani, sabato 11 gennaio.