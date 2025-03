Giarratana, iniziati i festeggiamenti in onore del Patriarca

Società

La festa esterna di San Giuseppe con le due processioni è in programma domenica 23 marzo

Sono iniziate, a Giarratana, in chiesa Madre, le celebrazioni in onore di San Giuseppe. Un appuntamento sentito dai fedeli considerato che il culto del patriarca è molto radicato nel centro collinare ibleo. Quest’anno, poi, la novità della vara processionale restaurata. Ogni giorno, da lunedì scoro, la recita del Rosario, la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe a cui fa seguito la celebrazione eucaristica. Oggi, dopo la recita del Rosario alle 17,15, la coroncina e il canto delle litanie, alle 18 è prevista la celebrazione eucaristica mentre subito dopo si terrà la Via Crucis in chiesa Madre. Domani, recita del Rosario alle 17,45 mentre alle 18,30 ci sarà la santa messa.