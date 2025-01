Giarratana isolata dal mondo virtuale, linee telefoniche mute e linea internet non funzionante

Attualità

I problemi persistono da ieri sera per quanto riguarda la Tim. Il guasto sta creando numerosi disservizi

Linee telefoniche mute e internet non funziona. Accade dalle 20,30 di ieri sera a Giarratana dove gli utenti Tim sono, in pratica, isolati dal resto del mondo. E considerato che la maggior parte dei cittadini utilizza proprio questa compagnia telefonica, la situazione sta cominciando a diventare davvero spiacevole. In molti quelli che, per lavorare, sono stati costretti a ricorrere a mezzi di fortuna. Naturalmente, le segnalazioni sono state già inoltrate a chi di competenza. La compagnia parla di un guasto che, fino alle 11,30 di questa mattina non era stato ancora risolto. E, naturalmente, i disagi non si contano.

