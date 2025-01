Giarratana, la festa esterna di Sant’Antonio abate con due processioni

Società

Le celebrazioni posticipate a domenica dopo il maltempo che ha imperversato la scorsa settimana

Riformulato il programma delle celebrazioni di Sant’Antonio abate a Giarratana la cui festa esterna, domenica scorsa, era stata rinviata a causa del maltempo. Sabato, alle 17,15, nella basilica omonima, ci sarà la recita del Rosario, alle 17,30 la celebrazione dei Primi vespri e, alle 18, la celebrazione eucaristica presieduta dall’amministratore parrocchiale, il sacerdote Salvatore Puglisi. Domenica 26 gennaio, giornata della nuova festa esterna, alle 9 ci sarà il giro per le vie cittadine del corpo bandistico Vincenzo Bellini. Alle 9,30 il suono delle campane delle chiese e lo sparo di colpi a cannone, alle 10,30 l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza. Si prosegue alle 11 con la celebrazione eucaristica presieduta da don Puglisi. A mezzogiorno la tradizionale Sciuta del seicentesco simulacro di Sant’Antonio abate dalla basilica. Sarà portato a spalla in processione per le vie del centro storico, poi visita e preghiera dell’Angelus domini nella chiesa di San Bartolomeo apostolo e rientro della processione in chiesa Madre.