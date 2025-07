Giarratana, la “scinnuta” ha dato il via alla festa in onore della patrona

Società

E' uno dei momenti più attesi per la comunità dei fedeli della Perla degli Iblei

Un rito di grande sacralità. Vissuto, da fedeli e devoti, con estrema spiritualità. Gremita di persone, ieri sera, durante la “Scinnuta” del simulacro della Patrona di Giarratana, la basilica di Sant’Antonio Abate. Il modo più semplice e, allo stesso tempo, intenso per rinnovare il patto d’intesa con la Vergine. Lo speciale momento, condito da semplici ma significativi gesti, che si ripetono da sempre, ha dato il via ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna della neve.

Il suono delle campane e lo sparo dei colpi a cannone hanno annunciato a tutta Giarratana la discesa dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro. Una cerimonia molto partecipata preceduta dalla esibizione del gruppo “Tamburi di Giarratana” sul sagrato della basilica. Lo stesso gruppo, in precedenza, aveva animato, con le proprie sonorità acustiche, alcune vie di Giarratana. Subito dopo la discesa del simulacro, quest’ultimo è stato condotto dai portatori lungo la navata centrale per dare modo a tutti i fedeli di ammirarlo e, soprattutto, di venerarlo. Subito dopo, lo stesso è stato sistemato in una zona laterale rispetto all’altare maggiore.

La discesa del simulacro è stata accompagnata dalle litanie lauretane e dell’inno alla Patrona. Con il suo trono a baldacchino, il simulacro della Madonna della neve è uno dei più singolari, per la sua foggia, tra quelli presenti nelle chiese della Diocesi di Ragusa. Da oggi e sino al 31 luglio, intanto, nella basilica di Sant’Antonio abate, alle 18,30 ci sarà la preghiera meditata del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica. Tra le iniziative del programma culturale-folkloristico, oggi alle 21 è in programma il cineforum con la proiezione del film “Terra di Maria” sul sagrato della basilica.