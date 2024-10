Giarratana, Mariano Barresi condannato a 30 anni

Cronaca

E' il pensionato di 67 anni che aveva ucciso la cognata nel marzo del 2023. Ai familiari dovrà corrispondere un risarcimento danni di 1,2 milioni di euro

Al termine della camera di consiglio iniziata alle 9,30 e durata oltre tre ore, la Corte di Assise di Siracusa (presidente Tiziana Carrubba, a latere Carla Frau) ha condannato alla pena di 30 anni di reclusione ed al pagamento del risarcimento dei danni per i familiari pari ad un milione e 200 mila euro il pensionato Mariano Barresi (nella foto), 67 anni, nato a Monterosso Almo, accusato dell’omicidio pluriaggravato della cognata Rosalba Dell’Albani, avvenuto il 4 marzo dell’anno scorso a Giarratana.

Le motivazioni entro 90 giorni. Il pubblico ministero Gaetano Scollo venerdì aveva chiesto 28 anni di reclusione senza le attenuanti generiche ma escludendo le aggravanti della premeditazione, motivi abietti e crudeltà. La parte civile aveva chiesto il massimo della pena ed il risarcimento danni pari a 2 milioni e duecentomila euro con provvisionale di un milione e mezzo di euro. A rappresentare i familiari della vittima, il marito ed i tre figli, sono gli avvocati Gianluca Nobile e Mariachiara Mollica. Il pm si è concentrato quasi esclusivamente sulla mancanza di turbe mentali citando i consulenti di parte civile. L’imputato è difeso dall’avvocato Sergio Crisanti.