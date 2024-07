Giarratana oggi su Rai Uno a Camper, in primo piano la settima edizione del MeMuFest

Società

E' stato raccontato quanto accaduto venerdì e sabato scorsi in occasione del festival medievale

Promozione a livello nazionale oggi per Giarratana. La Perla degli Iblei, infatti, ha avuto dedicato un ampio servizio nel contesto della trasmissione Camper che è andata in onda su Rai Uno. Intorno alle 13, infatti, la giornalista inviata della trasmissione, Annalisa Baldi, ha infatti parlato della settima edizione del MeMuFest, mostrando le immagini del festival medioevale tenutosi venerdì e sabato scorsi, mettendo in evidenza le peculiarità di questo evento che tanto successo ha registrato.