Giarratana ospita la seconda tappa dell’Open fiber tour

Attualità

A partire da domani e sino a venerdì l'iniziativa che promuove i vantaggi della fibra ottica FTTH

A partire da domani, lunedì 18 novembre, Giarratana ospiterà la seconda tappa nel Ragusano dell’“Open Fiber Tour”, l’iniziativa che promuove i vantaggi della fibra ottica FTTH nei piccoli centri urbani. Il camper di Open Fiber sosterà in piazza Martiri d’Ungheria fino a venerdì 22 novembre (dalle ore 9 alle 18). Saranno presenti gli operatori di Sky per promuovere la propria offerta agli utenti residenziali: chi attiverà un abbonamento ai servizi di connessione ultraveloce otterrà un buono digitale di 100 euro. Maggiori info su https://openfiber.it/tour/.

«Il nostro tour ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dei piccoli comuni – spiega Mauro Accroglianò, direttore mercato residenziale di Open Fiber –. La fibra ottica è infatti elemento fondamentale per la digitalizzazione e la promozione sociale della comunità. La rete FTTH, a differenza della rete mista in fibra e rame, garantisce livelli di efficienza, stabilità che consentono connessioni ultraveloci oltre 1 Gigabit al secondo, con più servizi e maggiori velocità, accessibilità e affidabilità».