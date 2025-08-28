Giarratana piange la scomparsa di Enrico Elia, si trovava a bordo del furgone al centro dell’incidente autonomo sulla diga

Cronaca

Aveva 58 anni. Lascia due figli

E’ Enrico Elia (nella foto), residente a Giarratana, il 58enne ad avere perso la vita nel pomeriggio di oggi sulla Strada statale 194 in prossimità della diga di Santa Rosalia. Tra l’altro, Elia aveva lavorato, a quanto pare, proprio nei lavori di sistemazione dei ponti che attraversano la diga in questione. Si trovava a bordo del suo Citroen Jumpy, un furgone di colore bianco, quando per cause ancora in fase di accertamento, forse un malore, ha perso il controllo del mezzo. L’uomo è stato trovato esanime, ormai privo di vita, all’esterno del furgone. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Ragusa che stanno indagando per cercare di capire con esattezza che cosa è accaduto. Cordoglio a Giarratana per il decesso di una persona che era molto stimata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA