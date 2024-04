Giarratana protagonista a “The Voice Generations” su Rai Uno

Ragusa

Applausi del pubblico e dei quattro coach per Giuseppe Roccuzzo e la mamma Giovanna nel programma condotto da Antonella Clerici

Giarratana protagonista a The voice generation, la trasmissione di Rai Uno condotta da Antonella Clerici. Giuseppe Roccuzzo tra i protagonisti assieme alla mamma Giovanna Nicoletti. Giuseppe, già in passato, aveva partecipato a trasmissioni di grido, come X Factor. Stasera ha cantato assieme alla mamma, Giovanna, appunto, che vive a Giarratana (Giuseppe, invece, da qualche tempo sta al Nord), riuscendo a fare girare tutti i coach, a cominciare da Arisa, di cui hanno proposto un brano “Meraviglioso amore mio”. E poi, assieme ad Arisa, hanno cantato “Il mio canto libero” di Lucio Battisti, riuscendo ad entusiasmare il pubblico.

