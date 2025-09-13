Giarratana, ricostruito il muro di sostegno a monte della via di fuga

Attualità

Questa mattina il sopralluogo con la presenza dell'on. Ignazio Abbate

Questa mattina l’onorevole Ignazio Abbate, accompagnato dalla consigliera comunale Giovanna Caruso e dall’ex sindaco di Giarratana e attuale consigliere Rosario Burgio, ha effettuato un sopralluogo dove è stata ultimata la ricostruzione del muro di sostegno a monte della via di Fuga dell’abitato di Giarratana verso la Ss 194 (Ex linea ferrata), realizzata grazie ad un emendamento da 100mila euro alla manovra finanziaria del 2024 voluto dal presidente della I Commissione Affari Istituzionali.