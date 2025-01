Giarratana, rinviata la festa esterna di Sant’Antonio abate

Attualità

La decisione a causa del maltempo. Le due processioni con il seicentesco simulacro si terranno domenica

Non è stato possibile, domenica scorsa, tenere le celebrazioni esterne legate ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio abate che, a Giarratana, si sarebbero dovute tenere con le processioni mattutina e vespertina. Ciò a causa delle condizioni meteo instabili. Si è invece tenuto il solenne pontificale (nella foto) presieduto dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e animato dai ministranti e dal coro parrocchiale Regina Caeli diretto dal maestro Francesco Giaquinta. Il vescovo ha ricordato quanto la comunità di Giarratana sia legata alla figura di Sant’Antonio abate di cui ha tratteggiato le caratteristiche distintive.