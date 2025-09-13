Giarratana, scocca l’ora della festa esterna di San Giuseppe

Società

Ecco il programma delle celebrazioni di domani

Domani è festa grande a Giarratana. Domani è la festa del patriarca San Giuseppe che la Perla degli Iblei celebra anche a fine estate. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Johns Avuppadan. Alle 9 il giro del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” di Giarratana per le vie del paese. Alle 9,30 lo sparo dei colpi a cannone e il suono delle campane annunciano il giorno della festa. Alle 10 l’esecuzione di marce sinfoniche da parte del corpo bandistico. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica che sarà presieduta da don Giuseppe Russelli e animata dalla corale parrocchiale Regina Caeli. Alle 12 la tradizionale “Sciuta” del simulacro di San Giuseppe e processione per le vie del centro storico. Alle 16,30 il giro del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” di Giarratana per le vie della città e raccolta dei doni per la tradizionale “cena”. Alle 17,30 la tradizionale “cena” sul sagrato della chiesa Madre. Si prosegue alle 19,30 con la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal nuovo parroco, il sacerdote Francesco Ottone, e animata dalla corale parrocchiale Regina Caeli.