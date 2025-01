Giarratana, si concludono i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio abate

Società

Domani le due processioni e la messa del vescovo La Placa

Continuano e si concludono a Giarratana i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio abate. Oggi la liturgia sarà animata dal gruppo liturgico, dai Giovanissimi e dai ministri straordinari dell’Eucarestia. Per la vigilia della celebrazione esterna, alle 16,30 è previsto il suono a festa delle campane delle chiese e lo sparo di colpi a cannone, alle 17,15 la recita del Rosario, alle 17,30 la celebrazione dei Primi vespri e alle 18 la santa messa animata dal coro parrocchiale “Regina Caeli” diretto dal maestro Francesco Giaquinta. Domani è il giorno della festa esterna. Alle 8,30 la messa, alle 9,30 il suono delle campane delle chiese e lo sparo di colpi a cannone, alle 10 il giro per le vie cittadine del corpo bandistico Bellini di Giarratana, alle 10,30 l’esecuzione di marce sinfoniche in piazza. Alle 11 il solenne pontificale presieduto dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e animata dai ministranti e dal coro parrocchiale Regina Caeli diretto dal maestro Francesco Giaquinta. Alle 12 la tradizionale Sciuta del seicentesco simulacro di Sant’Antonio abate dalla basilica.