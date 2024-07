Giarratana, torna il tempo delle rievocazioni medioevali

Attualità

La settima edizione del MeMuFest il 19 e il 20 luglio

Già da qualche giorno i banditori fanno sentire in tutte le contrade del circondario la propria voce. Che proclama: “O genti di terre vicine e lontane, sgombrate i vostri focolari e preparatevi a un viaggio nel tempo. Un’epoca gloriosa, un tempo lontano, rivive tra queste mura. Di quando dame e cavalieri, con passo fiero e sguardo nobile, popolavano il reame. Tamburi risonanti come tuoni annunciano l’arrivo della festa. Fiamme danzanti illuminano la notte, creando un’atmosfera magica e misteriosa. Venite a far festa, il 19 e il 20 luglio a Giarratana: si perderà la testa”.

C’è, dunque, grande attesa per la settima edizione del MeMuFest, la rievocazione storica che si svolge lungo le vie di Giarratana e, soprattutto, presso il Parco dei Settimo, nella parte antica della cittadina iblea, sede dei ruderi dell’antico castello. Novità di quest’anno il fatto che si terrà in due giornate, con il prefestival del 19. Non era mai accaduto in precedenza. Tamburi, musici, sbandieratori, ma anche rievocazioni storiche, degustazioni medievali e falconeria caratterizzeranno questo atteso appuntamento.