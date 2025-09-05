Giarratana, torna la festa di San Giuseppe: sarà la prima volta per il nuovo parroco don Ottone

Società

Domani pomeriggio è in programma la tradizionale "Scinnuta" del simulacro del patriarca

I devoti sono in trepida attesa. Per assistere all’unica festa di San Giuseppe che, almeno in provincia di Ragusa, viene ripetuta due volte nel corso dell’anno. Una tradizione particolare che testimonia l’entusiasmo e l’attaccamento della comunità dei fedeli nei confronti del patriarca. Oltre ai solenni festeggiamenti che si tengono nel tradizionale periodo di marzo, infatti, a Giarratana è usuale celebrare San Giuseppe anche alla fine dell’estate. E quindi da domani, 6 settembre prenderanno, il via gli appuntamenti religiosi e ricreativi che si concluderanno domenica 14.